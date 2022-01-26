Кабмин отказался вносить пшеничный хлеб в список товаров социальной значимости

Об этом премьер-министра Дениса Шмыгаля попросил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзьоба во время заседания правительства в среду, в результате рассмотрение соответствующего постановления было отменено.

Как сообщалось, вопрос ограничения наценки на пшеничный хлеб на уровне 10% рассматривался на предыдущем заседании правительства 19 января, но его рассмотрение было отложено по просьбе министра агрополитики Романа Лещенко.

Согласно пояснительной записке к отклоненному постановлению, ценообразование на хлеб пшеничный нуждается в государственном регулировании во избежание "злоупотреблений субъектов хозяйствования своим положением" и обеспечении доступности хлеба для населения. Также внесение хлеба пшеничного в перечень "социальных" продуктов позволит его производителям получить доступ к закупке природного газа украинской добычи по льготным ценам, предусмотренным для производящих социально значимые продукты питания компаний.

Кабмин 12 января дополнил список продуктов питания с ограниченной максимальной 10%-й наценкой при розничной торговле.

Помимо хлеба пшенично-ржаного и батона, наценку на которые правительство 30 декабря 2021 года ограничило на уровне 10% до окончания вызванного пандемией COVID-19 карантина, список пополнился крупой гречневой, сахаром-песком, мукой пшеничной высшего сорта и вермишелью из нее, молоком пастеризованным жирностью 2,5%, маслом подсолнечным, яйцами куриными категории С1, тушкой куриной и маслом сливочным жирностью 72,5%, пишет "Интерфакс-Украина".

Максимальная розничная наценка на указанные продукты устанавливается на уровне не более 10% оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке и другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю.

Правительство 12 января приняло постановление, регулирующее вопрос продажи частными газодобывающими компаниями 20% природного газа собственного производства на биржевых торгах для удовлетворения потребностей производителей социально значимых продуктов питания.

Ранее Кабмин постановлением №1435 внес изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, установив до 30 апреля 2022 года предельную надбавку к цене природного газа украинской добычи (без учета рентных платежей) не выше 24% для производителей пшеничной муки высшего сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5%, хлеба ржано-пшеничного, куриных яиц, подсолнечного масла и батонов.