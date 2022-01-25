"Нафтогаз" готов импортировать газ с февраля

"С февраля "Нафтогаз" будет в случае необходимости импортировать газ в тех объемах, которые нужны для обеспечения безопасности его поставок", – сказал Галущенко на брифинге в Киеве во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что в настоящее время "запасы газа являются достаточными для прохождения ОЗП".

Как сообщалось, Украина с начавшегося 2 октября 2021 года отопительного сезона по 23 января 2022-го снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 36,9% (на 6 млрд 900,5 млн куб. м) – до 11 млрд 799,6 млн куб. м.