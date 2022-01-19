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Транзит газа через Украину упал до минимума за последние четыре года

19.01.2022 / 13:58
Транзит газа украинской газотранспортной системой в январе упал до минимума за четыре года.

Об этом сообщил директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, на первом месячном аукционе по распределению мощностей в 2022 году участники рынка забронировали более 195 млн. кубометров на февраль. Из них 124,8 млн. кубометров – на виртуальной точке "Берег" (Венгрия), еще 70,3 млн. кубометров – на точке "Будинце" (Словакия).

Макогон отметил, что в 2021 году 90% газа Украина импортировала виртуальным реверсом именно из Венгрии, что продемонстрировало рыночный спрос на венгерско-украинский маршрут транспортировки газа.

Глава Оператора сообщил, что за первые 16 суток 2022 года среднесуточный объем транзита составил лишь 52,4 млн кубометров газа. В то же время в январе 2019 года он достигал в пять раз более высокой отметки более чем в 250 млн куб. м газа.

Результат начала 2022 года также меньше объема транзита в "ковидном" 2020 году (83,4 млн кубометров) и в 2021 году (124,6 млн кубометров). Таким образом, он самый низкий за четыре года.

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