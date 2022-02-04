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В Украине в этом году ожидают очередной рекордный урожай

04.02.2022 / 17:13
В прошлом году в Украине собрали 84 млн тонн зерна, в этом году ожидается примерно такой же объем.

Минагрополитики прогнозирует в этом году повторение рекордного урожая зерновых, собранного в прошлом году. Прогноз в пятницу, 4 февраля, опубликован на сайте ведомства.

В прошлом году урожай зерновых и зернобобовых составил 84 млн тонн, в этмо году ожидается около 83,8 млн тонн, в том числе 32,1 млн тонн пшеницы и 40 млн тонн кукурузы.

Отмечается, что относительно промежуточных результатов по экспорту зерна, по данным Таможенной службы, по состоянию на июль-январь 2022 года экспортировано 17 млн ​​тонн пшеницы, из них 11 млн тонн - продовольственной пшеницы и 5,6 млн - фуражной пшеницы.

Прогнозируемое ожидание остатка до экспорта составляет 8,2 млн тонн, из них около 2 млн тонн - это продовольственная пшеница, 6,2 - фуражная пшеница.

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