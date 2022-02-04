В конце прошлого года украинская экономика внезапно "разогналась"

Госслужба статистики зафиксировала резкий рост экономики Украины в конце прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ведомства за четвертый квартал 2021 года.

Согласно им, за октябрь-декабрь валовый внутренний продукт Украины вырос на 5,9% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года после роста на 2,7% в третьем квартале, пишет "Корреспондент".

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП увеличился на 1,8%.

По данным Госстата, в первом квартале 2021 года ВВП снизился на 2,2%, во втором и третьем кварталах рос на 5,7% и 2,7%.

Национальный банк оценил рост ВВП Украины за 2021 год в 3%.