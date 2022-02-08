В Украине собираются потратить пять миллиардов на строительство плавучего космодрома

Об этом в интервью "Суспильномоу" рассказал Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сегодня, 7 февраля.

Тафтай пояснил, что Госкосмос намерен построить космический космодром под названием "Морской старт". На реализацию комплекса предварительно отведено пять лет, пишут "Украинские новости".

"Проект оценивается в 4,8 млрд. грн. Это довольно небольшая стоимость, мы используем те технологические звенья, инфраструктуру, которую имеют украинские предприятия. Чем больше ракета, тем больше расходы. И издержки эти растут в геометрической прогрессии. Поэтому мы ставили акцент на создании легкой ракеты, отвечающей потребностям Украины. Кроме того, экономически рассчитано, что этот проект будет интересен с точки зрения выведения спутников на орбиту. Таким образом, это будет привлекательно и для операторов космической системы и для тех, кто запускает спутники, то есть заказчиков", — сказал Тафтай.

Украина планирует запускать ракеты либо из Атлантики, либо из Индийского океана. Также важно участие страны в программе "Артемида" — это лунный посадочный модуль и отработка технологий,