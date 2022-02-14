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Пенсионеры и инвалиды могут оплатить коммунальные услуги "вовиной тысячей"

14.02.2022 / 14:43
Вакцинированные лица старше 60 лет и люди с инвалидностью получили возможность платить за коммунальные услуги тысячей с "єПідтримки".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Также, отмечают в ведомстве, украинцы старше 14 лет получили возможность подписаться на печатные издания на Укрпочте.

Срок использования также увеличился – их можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления. Раньше срок составлял 4 месяца.

На сегодняшний день в рамках "єПідтримки" было подано более 8,6 млн заявок и оформлено 9,7 млн карт. Украинцы уже потратили 3 млрд. гривен.

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