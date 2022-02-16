Европа готовится жить без российского газа - ищет варианты

"Мы за последние несколько недель изучили все возможные сценарии перебоев в случае, если Россия решит частично или полностью прекратить подачу газа в ЕС. И я сегодня могу сказать, что наши модели показывают: благодаря предпринятым нами мерам мы в безопасности этой зимой", - сказала председатель ЕК.

Также она заявила, что в ЕС разработан новый набор чрезвычайных мер, который может быть активизирован в случае полного прекращения поставок газа.

"Один из уроков, который мы уже можем извлечь из этого кризиса, заключается в том, что мы должны диверсифицировать наши источники энергии, избавиться от зависимости от российского газа и вкладывать значительные средства в возобновляемые источники энергии", - повторила она свои основные тезисы, касающиеся энергетики.

Говоря о кризисе вокруг Украины, она отметила, что из России поступают противоречивые сигналы: с одной стороны заявления о возвращении войск, а с другой - голосование в Госдуме о признании самопровозглашенных республик Донбасса. Фон дер Ляйен считает, что, тем не менее, "дипломатия пока не сказала последнее слово", и подчеркивает единство позиции стран Запада по отношению к кризису вокруг Украины.

"Радостно слышать о приверженности Минским договоренностям. Президент Макрон и канцлер Шольц посетили Киев и Москву... Я постоянно нахожусь в контакте и обмениваюсь информацией с ними, а также с президентом Байденом, премьер-министром Трюдо и премьер-министром Джонсоном. Трансатлантическое сообщество давно не было таким единым", - сказала она, пишет "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что "в случае российской агрессии реакция Европы будет быстрой и решительной". По ее словам, речь идет не только о заморозке активов и запрете на въезд россиянам.

"Стратегические интересы России заключаются в том, чтобы диверсифицировать свою экономику и ликвидировать пробелы. Но для этого им нужны технологии, в которых мы - мировые лидеры, высокотехнологичные компоненты, по которым Россия почти полностью зависит от нас. Наши санкции могут "укусить" очень сильно", - сказал фон дер Ляйен.

При этом она подчеркнула, что "наш призыв к России кристально ясен - не нужно выбирать войну".

"Путь сотрудничества между нами и Россией все еще возможен. И мы будем сохранять бдительность", - добавила глава ЕК.