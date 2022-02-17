Войти | Зарегистрироваться
12:08

пятница,
18 февраля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

По примеру Польши: в Украине могут снизить НДС на некоторые виды продуктов

18.02.2022 / 11:09
Украина может ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость на отдельные категории продуктов питания.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Рада", передает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что в каком-то виде такой законопроект таки будет утвержден. Будем искать компенсаторы для потенциальных потерь бюджета, будем искать сбалансированное решение. Но что-то нужно делать, потому что с 1 июля весь ЕС, не только Польша, вводит льготную ставку НДС для пищевых продуктов", – сказал Арахамия.

При этом он уточнил, что инициатива может быть интересна в контексте с другим законопроектом – о внутренней торговле.

"Выяснилось, что 27-30% цены – это не себестоимость, а влияние супермаркета. Супермаркеты задерживают возврат средств производителям на 120-130 дней, а те вынуждены обращаться за кредитами в банки и проценты по этим кредитам закладывать в стоимость своих продуктов. Таким образом, происходит удорожание", – отметил Арахамия.

Нардеп уточнил, что инициатива по снижению НДС обсуждается Офисом президента, профильными ассоциациями, Министерством финансов, Госналоговой службой, профильным комитетом.

В то же время, в ходе "круглого стола" в Торгово-промышленной палате в этот же день глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что, по оценкам Министерства финансов, снижение ставки НДС приведет к потерям госбюджета на 60 млрд грн.

"Снижение ставки НДС не повлияет на цену товара, потому что у нас большая доля теневой экономики", – отметил Гетманцев.

В свою очередь Арахамия отметил, что, учитывая потенциальные расходы бюджета от такой инициативы, парламент может ввести сниженную ставку НДС не для всех продуктов питания, а для ограниченного количества.

"Нужно сбалансированно подходить к разработке такого законопроекта, вводить пониженную ставку не на все товары, а на ограниченную корзину потребления. Возможно хлеб, гречка, масло", – сказал он.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 февраля
17 февраля
16 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.