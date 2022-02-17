По примеру Польши: в Украине могут снизить НДС на некоторые виды продуктов

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Рада", передает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что в каком-то виде такой законопроект таки будет утвержден. Будем искать компенсаторы для потенциальных потерь бюджета, будем искать сбалансированное решение. Но что-то нужно делать, потому что с 1 июля весь ЕС, не только Польша, вводит льготную ставку НДС для пищевых продуктов", – сказал Арахамия.

При этом он уточнил, что инициатива может быть интересна в контексте с другим законопроектом – о внутренней торговле.

"Выяснилось, что 27-30% цены – это не себестоимость, а влияние супермаркета. Супермаркеты задерживают возврат средств производителям на 120-130 дней, а те вынуждены обращаться за кредитами в банки и проценты по этим кредитам закладывать в стоимость своих продуктов. Таким образом, происходит удорожание", – отметил Арахамия.

Нардеп уточнил, что инициатива по снижению НДС обсуждается Офисом президента, профильными ассоциациями, Министерством финансов, Госналоговой службой, профильным комитетом.

В то же время, в ходе "круглого стола" в Торгово-промышленной палате в этот же день глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что, по оценкам Министерства финансов, снижение ставки НДС приведет к потерям госбюджета на 60 млрд грн.

"Снижение ставки НДС не повлияет на цену товара, потому что у нас большая доля теневой экономики", – отметил Гетманцев.

В свою очередь Арахамия отметил, что, учитывая потенциальные расходы бюджета от такой инициативы, парламент может ввести сниженную ставку НДС не для всех продуктов питания, а для ограниченного количества.

"Нужно сбалансированно подходить к разработке такого законопроекта, вводить пониженную ставку не на все товары, а на ограниченную корзину потребления. Возможно хлеб, гречка, масло", – сказал он.