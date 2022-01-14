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На Харьковщине освятили крест и купол для храма УПЦ

14.01.2022 / 12:03
На Харьковщине освятили крест и купол для храма УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Храм посвящен преподобному Анатолию Печерскому

В Харьковской области освятили крест и купол для строящегося храма Украинской Православной Церкви в селе Котляры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, храм посвящен преподобному Анатолию Печерскому.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия чин освящения возглавил благочинный 7-го округа протоиерей Евгений Ромашин. Ему сослужил настоятель общины УПЦ Котляров иерей Дионисий Демченко.

После общей молитвы отец Евгений обратился со словом проповеди к собравшимся на освящение креста и купола прихожанам храма и вручил в дар общине икону Покрова Пресвятой Богородицы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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