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Сегодня верующие УПЦ празднуют Обрезание Господне и день памяти Василия Великого

14.01.2022 / 11:45
Сегодня верующие УПЦ празднуют Обрезание Господне и день памяти Василия Великого
Источник: Центр информации УПЦ
Православным христианам особенно важно в этот праздник вспоминать о том, что и Пресвятая Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, уважавшими Закон

Сегодня Церковь вспоминает евангельское событие, когда, согласно ветхозаветному закону, восьмидневный младенец Иисус Христос принял обрезание.

Как сообщает Центр информации УПЦ, о событии упоминается в Евангелии от Луки (Лк. 2, 21). Обрезание Младенца Христа было совершено в соответствии с законом, установленным для еврейского народа Самим Богом (Быт. 17, 10-14; Лев. 12, 3), согласно которому каждый мальчик должен был быть обрезан на восьмой день после своего рождения.

Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения. Пресвятая Богородица Мария и Ее обручник Иосиф принесли Младенца в храм для обрезания и там вместе с наречением имени – Иисус, Спаситель, – совершили этот обряд.

Православным христианам особенно важно в этот праздник вспоминать о том, что и Пресвятая Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, уважавшими Закон. Первые апостолы и христиане, вышедшие из Иудеев, также были обрезаны.

Праздник Обрезания для христиан важен еще и тем, что вопреки многим еретическим суждениям, искажающим земной образ Иисуса Христа, подтверждает, что Богомладенец Иисус был мужского пола, и обряды, предназначавшиеся для иудеев, над Ним также были совершены.

В церковный календарь праздник вошел в IV веке.

На Обрезание служится литургия святителя Василия Великого ввиду того, что этот праздник совпадает с днем памяти великого святого.

Святитель Василий Великий – один из основателей монашеской жизни, автор многих духовных трудов, один из трех Вселенских святителей, автор последования Божественной Литургии.

Святитель Василий получил прекрасное образование в Кесарии и Константинополе, а также в знаменитой Академии в Афинах.

370 году Василий стал епископом и прославился ревностной борьбой с арианством.

Великое духовное наследие святителя составляют произведения догматические, нравственные, аскетические, полемические, толкование Священного Писания и 366 писем.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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