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В УПЦ просят молитв об известном «молодежном» священнике из Закарпатья

11.01.2022 / 11:37
В УПЦ просят молитв об известном «молодежном» священнике из Закарпатья
Источник: Центр информации УПЦ
Отец Агапит в тяжелейшем состоянии в реанимации после аварии

В Украинской Православной Церкви просят молитв о наместнике Селецкого Свято-Иоанно-Богословского монастыря, руководителе молодёжного отдела Мукачевской епархии архимандрите Агапите (Шпиняке).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», отец Агапит опал в аварию и находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

«Друзья! помолитесь, пожалуйста, за архимандрита Агапита с Закарпатья! Сейчас в тяжелейшем состоянии в реанимации после аварии», - написал на своей странице в Фейсбук глава Синодального отдела по делам молодёжи архиепископ Иона.

Отец Агапит также является духовником Иршавского молодёжного братства имени святого Иоанна Предтечи.

Иршавское братство реализует множество благотворительных и социальных проектов: раздаёт малоимущим тысячи собственноручно испечённых пасхальных куличей (в этом году около 13 тысяч куличей), тысячи подарков малоимущим ко дню памяти святителя Николая. В 2020 году было роздано почти 12,5 тысяч подарков для подопечных соцучреждений и семей, собирает средства на лечение тяжелобольных детей, помогает малоимущим, бездомным.

С весны 2020-го по инициативе отца Агапита в Иршаве заработала благотворительная пекарня - испечённый в ней хлеб доставляют нуждающимся.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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