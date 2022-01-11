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В Черкассах УПЦ организовала обеды для бездомных и нуждающихся

11.01.2022 / 11:11
В Черкассах УПЦ организовала обеды для бездомных и нуждающихся
Источник: Центр информации УПЦ
Обеды будут готовить и раздавать в Черкасском кафедральном соборе регулярно в выходные дни после Божественной литургии

В Черкассах сестры Марфо-Мариинской обители милосердия организовали благотворительные обеды для нуждающихся и малообеспеченных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, горячие обеды сестры раздают на территории Архангело-Михайловского кафедрального собора.

Перед началом первого благотворительного обеда благочинный Черкасского округа протоиерей Сергей Чумак отметил, что бесплатное горячее питание организовано для малообеспеченных людей, для попавших в затруднительное жизненное положение и призвал всех желающих приобщиться к этому богоугодному делу.

Обеды будут готовить и раздавать в Черкасском кафедральном соборе регулярно в выходные дни после Божественной литургии (каждую субботу и воскресенье), а в ближайшей перспективе - ежедневно.

Как сообщалось ранее, в Черкассах создали сестричество милосердия Украинской Православной Церкви для миссионерской и благотворительной работы.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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