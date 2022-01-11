Патриарх Кирилл объяснил, как реагировать на тревожные слухи о войне

Нужно просить Господа, чтобы никаких войн не было, а там, где войны уже идут, люди нашли основу для примирения и наступил прочный мир.

Об этом сказал Святейший Патриарх Кирилл в своей проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«Политика формируется там, где как бы сосредоточен сгусток человеческой энергии, человеческих знаний, человеческой воли; и как часто сталкиваемся с политикой, приводящей к разрушению, войнам, конфликтам! А ведь за всем этим стоят умные люди. Поэтому, наблюдая происходящее вокруг, нужно еще и еще раз проникнуться пониманием того, что истина там, где Бог. Вот где нет ошибки, нет никакого умопомрачения, потому что воля Божия - благая и совершенная (см. Рим. 12:2)», - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ напомнил, что задача верующего человека заключается не только в том, чтобы знать слово Божие и Божественную волю о нас, но и в том, чтобы уметь применять эти знания в своей жизни, отсекая от мыслей, поведения, мировосприятия все то, что воле Божией противно и воле Божией не соответствует.

«Если бы действительно было так, если бы множество номинальных христиан, которые только называют себя христианами, но живут так, будто и слово Божие не существует, жили в соответствии с Божественным словом, то мир был бы другим», - считает Святейший.

Далее Патриарх объяснил, как реагировать на тревожные слухи о военных приготовлениях, когда сегодня международная обстановка становится очень напряженной и многие люди реально обеспокоены.

«В первую очередь нужно просить Господа, чтобы никаких войн не было, а там, где войны уже идут, люди нашли основу для примирения и наступил прочный мир. А каждый из нас, кто не может реально влиять на политические процессы, должен укрепляться словом Божиим и своей верой, чтобы от нас не исходило никакое зло, потому что, в конце концов, зло обретает необратимую силу тогда, когда его поддерживают огромное количество людей. Православные христиане всегда должны быть на стороне правды Божественной, а значит, бороться со всяким злом», - пояcнил Предстоятель РПЦ.

Вера православная, вера христианская, дает духовную силу, но дает и разумение; вера несет в себе критерий, мерило правды Божественной, отметил Святейший. «И как важно, чтобы эта вера актуализировалась в сознании всех — и великих людей, и обладающих властью, и простых!», - добавил он.

«Входим в такую историческую эпоху, когда от способности жить по вере зависит само существование человеческой цивилизации, рода человеческого. Дай Бог, чтобы как можно большее количество людей, особенно называющих себя христианами, осознали эту непререкаемую истину, что вера - не от человеков, а от Самого Господа и Спасителя, воплотившегося Бога нашего», - заключил Патриарх Кирилл.