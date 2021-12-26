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На Житомирщине, Ровенщине и Днепропетровщине освятили новые храмы УПЦ

26.12.2021 / 18:55
На Житомирщине, Ровенщине и Днепропетровщине освятили новые храмы УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения в нижнем храме была совершена первая Божественная литургия

На Житомирщине в селе Левков освятили новый храм УПЦ в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», вместо захваченного сторонниками ПЦУ Свято-Преображенского храма.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, чин освящения совершил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

После освящения в новом храме было совершена Божественная литургия.

Митрополит Никодим поздравил настоятеля, духовенство и верующих с важным событием - освящением нового храма.

Как сообшалось, 2 марта 2019 года в селе Левков провели собрание территориальной общины, чтобы перевести Свято-Преображенский храм УПЦ в ПЦУ. Община храма не распалась и осталась верной канонической УПЦ.

На Днепропетровщине в поселке Опытный митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней совершил чин великого освящения нижнего храма в честь святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Верхний храм основан в честь святителя Спиридона Тримифунтского.

После освящения в нижнем храме была совершена первая Божественная литургия.

За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.

Митрополит Ириней вручил настоятелю, благодетелям и труженикам храма грамоты Предстоятеля УПЦ.

На Ровенщине в селе Малые Дорогостаи епископ Пимен совершил освящение нового храма УПЦ в честь святителя Спиридона Тримифунтского и Божественную литургию в нем.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новый храм
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