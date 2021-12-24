Войти | Зарегистрироваться
18:48

пятница,
24 декабря
Онлайн
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
Страна
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Алла Барановская встала на защиту всех украинок

24.12.2021 / 15:59
Алла Барановская, бизнесвумен, супруга народного депутата Николая Тищенко, возмутилась исковерканным и стереотипным изображением украинок в сериале «Эмили в Париже».

«Украинские женщины – повод для гордости, а не насмешек! Они успешны, талантливы, их имена звучат в мире моды, они представляют свои коллекции в Париже и Нью-Йорке. Я знаю сотни украинок, которыми горжусь. Это стильные, образованные и самостоятельные личности! В 2021 году, в эпоху толерантности по национальному, языковому и религиозному признакам, в век мирового и национального единства, изображать украинскую женщину таким образом – это просто аморально», - возмутилась Алла Барановская. 

Барановская

Создатели сериала должны принести свои извинения всем украинским девушкам, которые давала миллионы присмотры сериалу, считает бизнесвумен. 

Её поддержали украинки и начался мощный флешмоб. Вся общественность возмутилась и потребовала извинений от создателей сериала. 

Барановская

 

Аллу поддержали в сети и на страничку сериала обрушился бум комментариев:

«Сериал построен на стереотипах, мне кажется, ход был именно в том, чтобы внедрить ещё один стереотип. С какой стороны не посмотри - просто набор клише, но картинка красивая».


Алла Барановская встала на защиту всех украинок

«Я думала, что хуже этот сериал уже быть не может. Но создатели постарались и смогли убедить меня в обратном»

«Круто, що так перейнялись всі цією темою і підтримали ідею розказати світу про викревлене бачення українки в світі»

«Вчора дивилась цю серію, правда неприємно. А ім’я, Петра! Прям всіх українок так звуть :(

«Я была в Париже,и все совсем наоборот-Наши девочки стильные красотки в отличии от самих Парижанок!!!»

Напомним, недавно Алла Барановская обсудила ряд вопросов с супругой посла Объединенных Арабских Эмиратов Салема Ахмеда Аль-Кааби. В частности, были затронуты вопросы сотрудничества, культурного обмена, взаимоотношений Украины и ОАЭ.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.