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Украинских водителей предупредили о том, что творится на дорогах

21.12.2021 / 15:08
Из-за небольшого снега, который наблюдается во всех областях, проезд дорогами местами заснеженный. Покрытие автодорог государственного значения в областях преимущественно мокрое, ожидается гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"По состоянию на 6 утра проезд по дорогам государственного значения области обеспечен. Покрытие мокрое, в горной местности – частично заснеженное", -говорится в сообщении.

Дорожники добавили, что на территории Украины ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Кроме того, в связи со снегопадами в горах сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

В "Укравтодоре" просят учитывать эту информацию при планировании путешествий и призывают водителей быть внимательными и осторожными за рулем.

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