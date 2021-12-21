Украинских водителей предупредили о том, что творится на дорогах

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"По состоянию на 6 утра проезд по дорогам государственного значения области обеспечен. Покрытие мокрое, в горной местности – частично заснеженное", -говорится в сообщении.

Дорожники добавили, что на территории Украины ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Кроме того, в связи со снегопадами в горах сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

В "Укравтодоре" просят учитывать эту информацию при планировании путешествий и призывают водителей быть внимательными и осторожными за рулем.