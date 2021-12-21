Несмотря на снегопады и гололед, поезда в Украине ездят исправно

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українські Новини.

"Укрзализныця" работает в штатном режиме. На данный момент не зафиксированы задержки пассажирских поездов из-за непогоды", - говорится в нем.

Отмечается, что сейчас отстают от графика на 2 часа 45 минут поезд №96 "Киев — Рахов", более 1 час 30 минут поезда №125 "Рахов — Николаев", №15 "Харьков – Рахов" и №7/8 "Киев – Черновцы" и на 40 минут поезд № 701 "Черновцы – Львов.