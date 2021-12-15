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Киевский суд запретил винницким чиновникам незаконно переводить общины УПЦ в ПЦУ

15.12.2021 / 19:50
Киевский суд запретил винницким чиновникам незаконно переводить общины УПЦ в ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
В решении суда говорится о том, что винницкие чиновники - Игорь Салецкий и Мельников незаконно изменили статус религиозной организации

Суд Киева 15 декабря официально запретил чиновникам Винницкой ОГА незаконно переводить общины Украинской Православной Церкви в ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Василий Балан после молебна в храме Рождества Богородицы в Сниткове, где верующие УПЦ собрались, чтобы не пустить в храм рейдеров ПЦУ.

«Сегодня мы встали на молитву, и нам принесли решение суда, которое прекращает незаконную перерегистрацию Салецкого. Слава Богу, что кто-то работает для людей, для народа, для государства и показывает, что здесь есть цивилизованные люди», – заявил отец Василий и поблагодарил тех, кто встал на защиту закона.

В решении суда говорится о том, что винницкие чиновники - Игорь Салецкий и Мельников незаконно изменили статус религиозной организации.

Суд постановил остановить действие указа Управления по делам религий и национальностей Винницкой областной государственной администрации от 9 июня 2021 года № 33 про перерегистрацию общины села Вербовец из УПЦ в ПЦУ, и внесенные на основании этого указа ведомости и записи в Единый государственный реестр юридических лиц, а также действие указа № 74 от 9 ноября 2021 года про регистрацию устава общины ПЦУ в селе Снитков. Суд запретил государственным органам и органам местного самоуправления оказывать препятствия общинам Украинской Православной Церкви в населенных пунктах Вербовец, Снитков и Бахтин.

Источник: Inpress.ua
суд, упц, винницкая область
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