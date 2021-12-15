Митрополит Онуфрий назвал главные события УПЦ в 2021 году

Одно из важнейших событий в жизни Украинской Православной Церкви - празднование Дня Крещения Киевской Руси, по случаю которого по центральным улицам Киева прошел крестный ход, участниками которого стали 350 тысяч верующих.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом говорится в докладе управляющего Киевской епархией УПЦ Митрополита Онуфрия, который он озвучил на итоговом епархиальном собрании в Киево-Печерской лавре.

Предстоятель отметил, что в связи с карантинными ограничениями, некоторые меры пришлось отменить или значительно скорректировать.

«В воскресенье Торжества Православия во всех епархиальных центрах Церкви планировалось провести традиционные для этого дня крестные ходы и молитвенные стояния, чтобы подтвердить нашу верность Святому Православию. Такой крестный ход планировался и в Киеве. Однако из-за ухудшения эпидемической ситуации и введения дополнительных карантинных ограничений в столице молитвенное стояние было перенесено. Мы восприняли это как духовное испытание. Известно с каким подъемом духа верующие Киевщины готовились к этому молитвенному мероприятию. И благодарим духовенство и мирян за их желание и готовность бороться за свое право исповедовать Православную веру», - сказал Митрополит Онуфрий.

Он отметил, что 27-28 июля состоялись ежегодные торжественные мероприятия, посвященные годовщине Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. «В рамках празднований на Владимирской горке был совершен молебен, после которого по улицам Киева прошел многолюдный крестный ход и были отслужены богослужения в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. В этом году в крестном шествии приняло участие более 350 тысяч верующих», - подчеркнул архипастырь.

15 июля в Свято-Успенской Почаевской Лавре был проведен съезд монашества Украинской Православной Церкви.

В течение года Митрополит Онуфрий вместе с викарными архиереями участвовал в официальных мероприятиях, в том числе и в праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию Независимости Украины.

Предстоятель УПЦ поблагодарил архиереев, духовенство, монашество и мирян Киевской епархии за участие в молитвенных стояниях.

15 июня более 20 тысяч верующих из разных епархий Украинской Православной Церкви, в том числе и Киевской, собрались возле Верховной Рады Украины, чтобы защитить Церковь от антиконституционных законов и дискриминации. Президенту Украины и народным депутатам были переданы обращения об отмене антицерковных законов, принятых предыдущей властью. Тысячи верующих собрались, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что в XXI веке в центре Европы продолжаются ограничения прав и свобод людей по религиозному признаку. Кроме того, прозвучала просьба к Президенту Украины отозвать приглашение Патриарху Варфоломею приехать в Украину.

21 августа более 10 тысяч верующих УПЦ из всех областей Украины снова собрались возле Верховной Рады, чтобы засвидетельствовать верность своей Церкви. Православные украинцы также хотели встретиться с Патриархом Константинопольским Варфоломеем, который в эти дни находился в Киеве.