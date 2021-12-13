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УПЦ передала 1,5 тыс подарков детям с инвалидностью и сиротам ко дню святого Николая

13.12.2021 / 17:30
УПЦ передала 1,5 тыс подарков детям с инвалидностью и сиротам ко дню святого Николая
Источник: Центр информации УПЦ
Подарки получат дети из детского дома в Мариуполе; дети из школы интерната в Красногоровке; школы-интерната для детей с особенностями умственного и физического развития на Днепропетровщине, Горской школы-интерната; Вовчаровской школы-интерната и детского сада, дети с инвалидностью из Славянска и другие

В Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная акция ко дню святого Николая - 1,5 тыс подарков переданы в детские дома в разных уголках Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, часть подарков будет передана для детей-сирот, которые воспитываются в учреждениях неподалеку от линии разграничения на Донбассе.

«1 тыс. подарков закупила УПЦ, 500 подарков пожертвовали благотворители. Мы очень благодарны всем, кто принял участие в этом общем деле и помог принести немного радости детям, которые находятся в школах-интернатах. Для таких детей любое внимание - большая радость», - отметил глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

Подарки получат дети из детского дома в Мариуполе; дети из школы интерната в Красногоровке; школы-интерната для детей с особенностями умственного и физического развития на Днепропетровщине, Горской школы-интерната; Вовчаровской школы-интерната и детского сада, дети с инвалидностью из Славянска и другие.

«Сегодня мы отправляем подарки в 15 школ-интернатов. Их передадут туда священники Украинской Православной Церкви, которые посещают эти школы-интернаты. В день святого Николая они передадут подарки детям и попросят, чтобы святой Николай помог им в жизни, чтобы они выросли хорошими, достойными людьми», - сказал отец Сергий.

Также ко дню святого Николая 300 подарков раздадут подопечным Социального отдела в столице: вынужденным переселенцам, нуждающимся, детям из многодетных семей.

Руководитель сектора пастырской опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий Синодального военного отдела УПЦ протоиерей Вячеслав Яковенко передаст 250 подарков для детей из интернатов городов Кременное и Счастье на Луганщине.

«Мы имеем возможность стать помощниками самого святителя Николая. К Рождеству мы едем на Донбасс в поддержку военных и обязательно заезжаем в несколько домов-интернатов для детей с инвалидностью в Луганской области, которые опекаем еще с 2015 года. Необходимо делать это важное и благое дело, потому что мы воспринимаем подарки просто как сладости, а это действительно радость для детей, которые ограничены в любви и многих тех благах, которые мы имеем и не всегда замечаем. Для них это настоящее счастье», - отметил протоиерей Вячеслав.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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