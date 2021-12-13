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Скандально известного замминистра внутренних дел уволили с должности

13.12.2021 / 17:48
Александра Гогилашвили уволили с должности замглавы Министерства внутренних дела после скандала в зоне ООС. Кабмин официально опубликовал решение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

В распоряжении правительства указано: уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию.

Сам Гогилашвили написал на своей странице в Facebook, что признал свою вину и написал заявление об увольнении.

"Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело... Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести", - написал он.

Вместе с тем, он решил добавить, что ему "не стыдно за работу, которую мы проделали за более 2 года", но стыдно за "эмоциональность и несдержанность".

Скандал с Гогилашвили

В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как якобы Гогилашвили на одном из блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил ссорится со правоохранителями, которые попросили его предоставить документы для проверки.

"Я уже три года замминистра. Три года! И грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, друг, и тебе это приятно не будет", - говорил на видео мужчина, представлявшийся Александром Гогилашвили.

Это осудил президент Украины Владимир Зеленский и призвал Кабмин и главу МВД уволить Гогилашвили.

МВД, Гогилашвили
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