В Украине нелегальным перевозчикам грозят большие штрафы без решения суда

Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на сайт UBR.ua, об этом рассказал глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

С октября в стране начали действовать изменения в законодательстве, согласно которым перевозка пассажиров без нужной документации наказывается штрафом от 17 тысяч гривен. Охотой на «пиратов» начали заниматься сотрудники «Укртрансбезопасности» и полиция. Они дежурят на украинских дорогах и без решения суда выписывают серьезный штраф. Житинский отмечает, что решение суда в этой ситуации действительно не нужно и штрафы выписываются законно. Кроме того, наказание внушительным штрафом он считает действенным рычагом для того, чтобы остановить нелегальные перевозки в Украине.

Также, украинцев попросили сообщать о работе нелегальных перевозчиков. Для этого необходимо рассказать, в каком месте водитель забирает людей, а также — сфотографировать транспорт так, чтобы было видно его номера. Сообщать о «пиратах» на дорогах нужно полиции или сотрудникам «Укртрансбезопасности».

Отметим, штраф в 17 тысяч гривен «светит» также тем, кто посещает общественные места без «зеленого» сертификата вакцинации или сертификата выздоровления.