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В РПЦ прокомментировали возможность встречи Патриарха Кирилла и Папы Римского

10.12.2021 / 18:17
В РПЦ прокомментировали возможность встречи Патриарха Кирилла и Папы Римского
На двустороннем уровне пока не обсуждался вопрос визита Папы в Москву

На данный момент пока не определено время и место возможной встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском.

Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает patriarchia.ru.

«В 20-х числах декабря запланирована моя встреча с Папой Римским Франциском. Я предполагаю поздравить его от имени Святейшего Патриарха Кирилла с 85-летием, а также обсудить с ним широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими Церквами. В числе этих вопросов - возможная в дальнейшем встреча Папы Франциска с Патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены», - отметил митрополит Илларион.

Он также сказал, что на двустороннем уровне пока не обсуждался вопрос визита Папы в Москву.

«Надеюсь, что встреча, запланированная на 20-е числа декабря, позволит обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес», - подытожил митрополит Иларион.

 

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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