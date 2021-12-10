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Епископ УПЦ объяснил, как простить человека, который ненавидит

10.12.2021 / 17:15
Епископ УПЦ объяснил, как простить человека, который ненавидит
Источник: Центр информации УПЦ
Он посоветовал молиться до, во время, и после встречи с человеком, который выражает свою ненависть

Христианин призван любить даже тех, кто ненавидит его.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Феодосий (Марченко).

«Необходимо в таких сложных ситуациях правильно расставить акценты на очень важных духовных моментах, потому что только тогда можно много, правильно и плодотворно потрудиться, стяжав истинную любовь по заповеди Христа. Ведь христианин призван любить не только любящих его, но и ненавидящих его: «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят» (Лк. 6: 32)», - напомнил епископ Феодосий.

Он объяснил, что только выполняя евангельскую заповедь о любви и молитве за врагов, человек может «достигнуть хоть отчасти того совершенства, каким обладает его Небесный Отец».

«Человек может ложно подумать, что правда на его стороне только потому, что не он проявляет агрессию, а враждуют против него. Но в духовном мире работают другие законы. Каждый должен смотреть на себя, а не на другого. Обижаемому и страждущему нужно, прежде всего, проанализировать не нападающего и обидящего, а свои собственные душу, сердце и ум, оценив их состояние, и вовремя остановиться, когда они сопротивляются словам Христа о любви к ближним», - сказал владыка Феодосий.

Он посоветовал молиться до, во время, и после встречи с человеком, который выражает свою ненависть, «чтобы такие случаи стали способом преодоления духовной слабости и приобретения всеукрепляющей любви во Христе».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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