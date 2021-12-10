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РПЦ в Иерусалиме рассказали, когда возобновится паломничество на Святую Землю

10.12.2021 / 18:30
РПЦ в Иерусалиме рассказали, когда возобновится паломничество на Святую Землю
Ситуация в Израиле и на Палестинских территориях стабильная, заболеваемость контролируется, и всплесков не ожидается

Планировать поездку на Святую Землю в Израиль на данный момент рискованно. Возможно, ситуация изменится к Пасхе 2022 года.

Об этом сказал секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон (Головко), сообщает patriarchia.ru.

«Не думаю, что к православному Рождеству, а тем более к католическому, которое будет праздноваться совсем скоро, власти пойдут на открытие границ, а значит, приезда паломников ожидать не приходится. Анализируя шаги Минздрава и кабмина Израиля за последние год-полтора, можно сделать вывод, что границы откроются не ранее, чем через месяц. Впрочем, был бы рад ошибаться! В любом случае, уверен, что планировать поездку на православное Рождество и тем более покупать авиабилеты - дело сейчас рискованное. Нам нужно дождаться Пасхи: я ожидаю возврата к более-менее нормальному образу жизни именно к пасхальному периоду 2022 года», - посоветовал игумен Никон.

Секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме рассказал, как можно подать записки для молитвы на Святую Землю.

«На сайте Русской духовной миссии, которая, к слову сказать, является официальным и единственным представительством Русской Православной Церкви в Святой Земле, уже более трех лет работает специальный раздел для подачи подобных поминаний. Записки, поданные через сайт миссии, распределяются по всем ее храмам в Святой Земле в зависимости от того, как того захочет подавший их человек. Искренне надеюсь, что в скором времени каждый верующий вновь сможет приехать в Святую Землю и сам, лично подать свою записку в храме, но пока такая возможность не открылась, будем пользоваться тем, что нам под сил», - сказал отец Никон.

Он отметил, что ситуация в Израиле и на Палестинских территориях стабильная, заболеваемость контролируется, и всплесков не ожидается.

«Уверен, что множество верующих захочет приехать в Иерусалим в пасхальный период 2022 года, и власти страны должны подготовить для этого наплыва паломников надежную базу», - подытожили в Русской духовной миссии.

Источник: Inpress.ua
Пасха
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