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Митрополит УПЦ объяснил, почему не нужно избегать трудностей

11.12.2021 / 11:10
Митрополит УПЦ объяснил, почему не нужно избегать трудностей
Источник: Центр информации УПЦ
Ни в коем случае не унывать, встречая трудности, а помнить о том, что они дают возможность вырасти и стать сильнее

Трудности, которые встречаются в жизни, с которыми приходится бороться, становятся благословенными и спасительными.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской епархии, об этом сказал митрополит Митрофан во время проповеди.

Архиерей подчеркнул, что каждый христианин должен духовно «взрослеть, проходить определённые этапы».

«В жизни должно меняться многое - не внешние обстоятельства, а мы сами. В духовной жизни взросление связано с переоценкой ценностей, с приобретением способности брать ответственность за свои поступки. То, что раньше находилось на периферии жизни, становится на первое место. Речь идёт, например, о таких вещах, как терпение, способность прощать обиды, удерживать язык от зла, без которых взросление и самостоятельная духовная жизнь для человека невозможны. Не можем период взросления заменить просто тем, что будем ставить свечи на подсвечник или периодически ходить на исповедь, молиться и причащаться Святых Христовых Таин», - отметил митрополит.

По его словам, рано или поздно для того, чтобы стать взрослым, придётся взять на себя какой-то труд.

«И когда наша природа будет этому противиться, когда будем искать лёгкого пути, когда захочется опять вернуться к тому, что не трудно, давайте зададим себе вопрос: а сможем ли без таких трудностей, не беря на себя никакой ответственности, повзрослеть? Сможем ли сделать шаг на высокую ступеньку, а потом на следующую? Сможем ли в момент таких испытаний, которые приходились на долю христиан, завершивших свою жизнь мученическим подвигом, остаться верными Христу - или, испугавшись, убежим и забудем о своём призвании и предназначении?», - продолжил архиерей.

Владыка Митрофан подчеркнул, что трудности, которые встречаются в жизни, с которыми приходится бороться, «становятся благословенными и спасительными».

«Не отрекаться от них нужно, не убегать, а с благодарностью Богу принимать, прося лишь Его помощи и благословения, чтобы сделать следующий шаг и подняться ещё на одну ступеньку», - подчеркнул митрополит и пожелал верующим «терпения и помощи Божией», призвав их «ни в коем случае не унывать, встречая трудности, а помнить о том, что они дают возможность вырасти и стать сильнее».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Митрофан
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