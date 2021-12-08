Синоптик пообещала украинцам настоящий катоклизм в виде ледяного дождя

Синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что в среду самой холодной будет западная часть Украины - ночью -5-9 градусов, днем ​​-1-5 градусов.

На Севере, в Винницкой области ночью 0-4 мороза, днем ​​около нуля, в Киевской и Житомирской областях -1-3 градуса.

В большинстве центральных областей ночью около нуля, днем ​​+2+5 градусов, в Днепре с районами до +6 градусов.

На Востоке ночью +2+6, днем ​​+4+11 градусов.

И на Юге – настоящая температурная весна, ночью +4+7, днем ​​+5+13 градусов.