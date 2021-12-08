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Предстоятель УПЦ рассказал, какими делами измеряется жизнь

08.12.2021 / 11:15
Предстоятель УПЦ рассказал, какими делами измеряется жизнь
Источник: Центр информации УПЦ
Если будем жить по заповедям, по священным законам Бога, то и путь земной жизни будет светлым и красивым

Земная жизнь измеряется не годами, а теми добрыми делами, которые совершаем.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Блаженнейший напомнил житие и подвиг великомученицы Екатерины.

«Великомученица Екатерина была проповедницей Христа воскресшего и распятого, она была живым свидетелем живой веры», – добавил владыка.

Архипастырь отметил, что путь земной жизни великомученицы был по-настоящему светлым.

«Земная жизнь измеряется не годами, а теми добрыми делами, которые совершаем, – подчеркнул Предстоятель. — Мы можем прожить много лет на земле, но ничего хорошего не поделать».

Как заметил Блаженнейший, если при жизни ничего хорошего не сделаем, то и путь наш может быть недобрым и мрачным. «А другой человек проживет немного на земле, но столько успеет сделать светлого, красивого и благородного, что его путь будет светлым и благородным», - продолжил он.

Предстоятель УПЦ объяснил, что значит светлый путь, и как этого достичь.

«Если будем жить по заповедям, по священным законам Бога, то и путь земной жизни будет светлым и красивым. Именно наша жизнь будет проповедовать о Боге, о том, что Бог – высшее благородство, высший разум, высшая красота. Господь наполнит нас благодатью, и будем жить легко, с миром, с радостью на земле и сподобимся вечной жизни на небе», — подытожил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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