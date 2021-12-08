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Епископ УПЦ выразил соболезнования семьям погибших в ДТП под Черниговом

08.12.2021 / 12:00
Епископ УПЦ выразил соболезнования семьям погибших в ДТП под Черниговом
Источник: Центр информации УПЦ
Сложно найти слова утешения для родных и близких, как и понять, почему так произошло, но, как верующие люди, знаем, что ничего в этом мире не происходит без Бога

Нужно молиться к Богу и просить у Него для погибших в аварии в Черниговской области – Царства Небесного.

Как сообщает Центр информации УПЦ, епископ Виктор (Коцаба) в своем Телеграм выразил соболезнования семьям 13 человек, погибших 7 декабря в результате столкновения маршрутки с грузовиком возле села Брусилов в Черниговской области.

Он написал, что сложно найти слова утешения для родных и близких, как и понять, почему так произошло, но, как верующие люди, знаем, что ничего в этом мире не происходит без Бога. «Он - наш Небесный Отец, у Которого нет мертвых, но все живы: «Бог же не Бог мертвых, но живых, потому что все для Него живут» (Лк. 20, 38)», – считает иерарх УПЦ.

Епископ Виктор сказал, что остается только молиться к Богу и просить у Него для погибших – Царства Небесного, для пострадавших – здоровья, для родных – мужества, и для всех – покаяния. «Поэтому, выражая слова сострадания, надеемся, что Всемилостивый Господь призвал к Себе этих людей, чтобы даровать им вечный покой в том месте, где уже нет «болезней, скорбей и воздыханий»», – подытожил архиерей.

Источник: Inpress.ua
ДТП, соболезнование, УПЦ, епископ Виктор
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