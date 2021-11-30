Войти | Зарегистрироваться
19:33

вторник,
30 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священникам УПЦ разрешили пастырскую опеку военнослужащих - комментарий юротдела

30.11.2021 / 19:05
Священникам УПЦ разрешили пастырскую опеку военнослужащих - комментарий юротдела
Источник: Центр информации УПЦ
Депутаты не проголосовали за поправку, которая предусматривала дискриминацию верующих Украинской Православной Церкви, исполняющих воинские обязанности в Вооруженных силах Украины

Народные депутаты приняли законопроект №4626 «О службе военного капелланства», убрав из текста дискриминационную поправку, ограничивающую права верующих Украинской Православной Церкви, исполняющих воинские обязанности в Вооруженных силах Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов дал разъяснение о принятой законодательной инициативе.

«Закон, который приняли сегодня не лишен определенных недостатков, но хорошо, что в нем, по крайней мере, отсутствует риторика времен П. Порошенко», - отметил протоиерей Александр Бахов.

Глава Юротдела объяснил, депутаты не проголосовали за поправку, которая предусматривала дискриминацию верующих Украинской Православной Церкви, исполняющих воинские обязанности в Вооруженных силах Украины.

«В законопроекте была заложена дискриминационная норма - это часть 3 статьи 7, где предусматриваются определенные ограничения, в частности, процитирую: «Не может быть военным капелланом лицо, которому законом ограничен доступ в соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, в другие образованные в соответствии с законами Украины воинские формирования и Государственную пограничную службу Украины». Эта правка не была принята сегодня», - объяснил отец Олександр, добавив, что данная правка была основана на т.н. законе «О принудительном переименовании» №2662.

По словам главы Юротдела УПЦ, исключенный сегодня пункт как раз был рассчитан на то, чтобы зафиксировать ограничения, которые есть в законе №2662, и перенести их в закон о капелланстве.

Священник объяснил, что соответствующий комитет уже исключал эту правку как дискриминационную и не соответствующую Конституции, и напомнил, что в первом чтении 21 мая 2021 года данный законопроект был принят без нее.

«За это время - с весны до осени - в соответствующий комитет поступали разные виды правок. Среди них и вышеупомянутая. Она была представлена на второе чтение и в результате исключена», - сказал он.

Сегодня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект «О службе военного капелланства».

Принятый законопроект №4626 предусматривает создание Службы военного капелланства и определяет ее структуру, подчинение и общую численность.

Законом закреплен статус военных капелланов как военнослужащих, определены их функциональные обязанности и требования.

При этом информация, которую будет получать капеллан от военных, конфиденциальна.

Также в Украине создадут Межконфесиональные советы по вопросам военного капелланства как совещательный орган Минобороны и МВД.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.