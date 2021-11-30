Верующим запретили посещать богослужения в "желтой зоне" без вакцины, сертификата или теста

С 6 декабря в Украине вступят в силу новые правила карантина, которые предусматривают ужесточение ограничений для невакцинированных в «желтой» зоне.

Соответствующие изменения внесли в постановление Кабмина № 1236, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

Согласно новым правилам, украинцы, не получившие хотя бы одну дозу вакцины, не смогут без свежего негативного теста или сертификата о выздоровлении от коронавируса посещать многие общественные места в «желтой» зоне, в том числе и принимать участие религиозных мероприятиях.

По словам министра, правительство было вынуждено пойти на усиление карантина, поскольку существенного улучшения ситуации с COVID в стране нет.

«Ужесточение правил коснется в первую очередь невакцинированных граждан. Правительство вынуждено пойти на карантин для невакцинированных, поскольку коронавирус не отступает. Наибольшие изменения касаются желтого уровня эпидемиологической опасности», – сказал Ляшко.

Как сообщалось ранее, на Ровенщине священники Украинской Православной Церкви передали антибиотики на сумму 300 тыс грн для лечения больных коронавирусом, на Черниговщине Нежинская епархия передала в три медучреждения лекарства на сумму 200 тыс грн .

В Запорожье митрополит УПЦ Лука (Коваленко) передал в областную инфекционную больницу видеоларингоскоп стоимостью 91,6 тыс грн для интубации больных коронавирусом.

13 ноября, в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре УПЦ Одессы открылся пункт массовой вакцинации против COVID-19. Также пройти вакцинацию можно при Покровском Архиерейском соборе Запорожья.