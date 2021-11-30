На 8 марта и 1 мая в украинцам больше не дадут дополнительный выходной

Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко. При этом он подчеркнул, что финального документа еще нет, но есть такой план. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Суть предложения проста: если эти праздники - 8 Марта и 1 мая - приходятся на субботу или воскресенье, то на ближайшие будние дни выходные переноситься не будут.

Глава Минкульта отмечает, что речь идет не о переносе праздника, а именно выходного в связи с ним. Ткаченко добавляет, что это не будет касаться других традиционных и официальных праздников вроде Пасхи, Рождества и Нового года.