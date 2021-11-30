Нардепа Юрченко признали невиновным в ДТП во Львове

Об этом нардеп написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Справедливость есть и за нее стоит бороться! Сегодня я получил полное решение суда, в котором указывается об отсутствии в моих действиях признаков административного правонарушения (а именно пребывание в состоянии наркотического опьянения при управлении автомобилем)", - отметил Юрченко.