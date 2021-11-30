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Нардепа Юрченко признали невиновным в ДТП во Львове

30.11.2021 / 18:08
Галицкий районный суд Львова не нашел состава административного правонарушения в действиях депутата Верховной Рады Александра Юрченко (внефракционный) в дорожно-транспортном происшествии во Львове.

Об этом нардеп написал на своей странице в социальной сети Facebook. 

"Справедливость есть и за нее стоит бороться! Сегодня я получил полное решение суда, в котором указывается об отсутствии в моих действиях признаков административного правонарушения (а именно пребывание в состоянии наркотического опьянения при управлении автомобилем)", - отметил Юрченко.

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