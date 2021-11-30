В киевскую мэрию не поступали заявки на акции протеста против Ермака

Об этом говорится в ответе департамента общественных коммуникаций КГГА на запрос Українських Новин.

При этом в Киегорадминистрацию поступили заявки на проведение акции о сохранении упрощенной системы налогообложения возле Офиса Президента и Верховной Рады и акции "Движение SaveФОП" в центральной части города.