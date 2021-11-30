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В киевскую мэрию не поступали заявки на акции протеста против Ермака

30.11.2021 / 18:06
Киевская городская государственная администрация не получала заявок на проведение акций за отставку руководителя Офиса Президента Андрея Ермака 1 декабря.

Об этом говорится в ответе департамента общественных коммуникаций КГГА на запрос Українських Новин.

При этом в Киегорадминистрацию поступили заявки на проведение акции о сохранении упрощенной системы налогообложения возле Офиса Президента и Верховной Рады и акции "Движение SaveФОП" в центральной части города.

 

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