В Конституционном суде отказались приводить к присяге новых судей

В суде сообщили, что приведение к присяге новых судей пока что невозможно из-за отсутствия мест в суде по квоте президента.



В КС отметили, что присяга новых судей отстрочена и суд приведет их к присяге после того, как будут прекращены полномочия или когда будут уволены с должностей конституционным способом судьи, назначенные Президентом в 2013-2018 годах.