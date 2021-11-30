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В Конституционном суде отказались приводить к присяге новых судей

30.11.2021 / 18:04
Конституционный суд отказался приводить к присяге назначенных президентом Владимиром Зеленским двух новых судей КС по квоте президента Оксану Грищук и Александра Петришина.

В суде сообщили, что приведение к присяге новых судей пока что невозможно из-за отсутствия мест в суде по квоте президента. 


В КС отметили, что присяга новых судей отстрочена и суд приведет их к присяге после того, как будут прекращены полномочия или когда будут уволены с должностей конституционным способом судьи, назначенные Президентом в 2013-2018 годах.

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