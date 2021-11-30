Арахмия пояснил, почему из его фракции бегут депутаты

"Это просто кто-то взял деньги и начал работать над тем, чтобы выводить мажоритарщиков, потому что они не могут лишиться мандата, для того, чтобы потом сделать досрочные парламентские выборы" - сказал Арахамия.

По его словам, подобная ситуация была и год назад.

Но Арахамия уверен, что монобольшинство развалить не удастся.