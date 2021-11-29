Стало известно, сколько будет стоить подсолнечное масло

В то же время, по ожиданиям, уже в скором времени цена на литр масла может перевалить за 100 грн.

В ассоциации “Укролияпром” снижение производства объясняют, в первую очередь, сдерживанием продаж семян подсолнечника сельскохозяйственными производителями в ожидании роста цен на данное сырье. Подтверждением этому являются два фактора:

значительный рост запасов у производителей подсолнечника;

уменьшение экспорта подсолнечного масла в этот период на 14,2%.

“При этом запасы подсолнечного масла только на предприятиях превысили 138 тыс.тонн. Это составляет 34% от внутреннего годового использования”, – подчеркивают в Ассоциации.

В то же время там отмечают: снижение производства не спровоцировало дефицит продукта в стране. “Заявки торговой сети выполняются в полном объеме, подсолнечное масло присутствует в широком ассортименте”, – утверждают в “Укролияпроме”.

Цена на подсолнечное рафинированное масло для украинцев может вырасти как минимум до 1000 грн литр. Это может произойти из-за подорожания энергоносителей и цен на газ.

Как отметил Станислав Таршин, владелец компании “ГрадОлия” и член “Украинского Совета бизнеса” в комментарии, цена природного газа для предприятий резко выросла осенью 2021 года.

По словам эксперта, речь идет о подорожании почти в 2,5 раза. Из-за таких факторов, как спрогнозировал специалист, для компаний масложировой отрасли себестоимость производства может возрасти на 5-10%.

Таршин добавил, что ситуация также усугубляется и удорожанием таких составляющих производств, как, к примеру, гексанового растворителя. К тому же он подчеркнул: цены растут фактически на все:

запасные части;

транспортировку;

материалы для фасовки и т.д.

Все это может привести к снижению компаниями объемов производства и, как следствие, к потере украинскими производителями доли мирового рынка. Пока что Украина остается крупнейшим экспортером этого продукта.

Единственное условие, при котором подешевеет подсолнечное масло

На цену масла, прежде всего, влияет стоимость нефтепродуктов и энергоносителей, объяснили в комментарии agropolit.com в ассоциации “Укролияпром”. При этом там добавили: не менее важным фактором является цена биотоплива.

“Например, спрос на биодизель сегодня оценивается на уровне 1600 долларов/тонна, и на его изготовление уходит около 47 млн тонн масла. Вот эти факторы и влияют на уровень цен”, – объяснили в ассоциации.

По словам специалистов, снижение цены на масло можно ожидать только в том случае, если будет уменьшаться стоимость нефтепродуктов хотя бы на 20-30 долларов. При чем речь идет и о продаже его в рознице.