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С начала года долги по зарплате выросли на 53,4%

29.11.2021 / 16:45
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября 2021 года составила 4007 млн гривен. Это на 0,1% больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

При этом с начала года долги по зарплате выросли на 53,4% (на 1 395 млн гривен).

По данным статистического ведомства, на начало ноября этого года более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность (76,50%). При этом больше половины образовано в Донецкой (25,1%), Харьковской (13,2%), Днепропетровской (11,9%) областях и г. Киеве (13,6%).

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 ноября 2021 года составила 158,5 млн грн.

 

 

 

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