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В Волынской области рванула котельная в школе

29.11.2021 / 16:46
В селе Проход (Волынская область) на территории школы взорвалась котельная. В результате инцидента никто не пострадал, проводилась эвакуация. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Полиция выясняет обстоятельства взрыва котельной на Ратновщине. Котельная размещалась на территории школы села Проход. Никто из детей, учителей и персонала не пострадал, они все эвакуированы", - говорится в сообщении.

Сейчас, по информации правоохранителей, на месте происшествия работают работники отделения №2 (поселка Ратное) Ковельского районного управления полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Все причины взрыва выясняются.

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