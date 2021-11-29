Немецкий посол обещает, что транзит газа останется в Украине лет на 10

О работе над продлением соглашения рассказала в интервью Интерфакс-Украина посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен.

"Этот транзит будет до 2024 года, мы уже сейчас работаем, и есть специальный уполномоченный правительства Германии, над тем, чтобы продлить это соглашение еще минимум на пять лет, а возможно, на десять лет. Пока что у нас нет со стороны России таких сигналов, что они не хотят продолжать транзит, потому что это тоже в их коммерческом интересе", - сказала она.

Она отметила, что для энергонезависимости Украина должна сама производить те источники энергии, которые нужны в Германии, ЕС. В частности, речь идет о производстве зеленого водорода.

"Пройдет еще лет десять, пока это будет функционировать и будет более масштабное производство. Но я думаю, что в течение этих десяти лет транзит газа останется, потому что всем этот газ нужен и Газпром хочет его продавать. Позже, особенно в Германии, мы уже больше не хотим использовать газ, то есть нам нужны другие источники, и у Украины есть этот огромный потенциал "зеленых" энергий", - пояснила она.

Посол подчеркнула, что для того, чтобы Украина могла стать поставщиком водорода в Европу нужно дать условия инвесторам "зеленой" энергии, не менять постоянно законодательство.

"Уже подписан меморандум о взаимопонимании с другими газотранспортными системами Европы. Эксперты говорят, что можно либо добавить водород к газу, либо улучшить трубы, чтобы они могли транспортировать даже 100% водорода. Я не специалист в этом. Но это те вещи, которые мы можем сделать в течение этих десяти лет. Если Украина может поставлять чистый водород через трубы – это, безусловно, ее очень большое преимущество", - добавила Фельдхузен.