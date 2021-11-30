Доллар к концу году существенно подорожает

Такой прогноз озвучили эксперты в комментарии сайту "Апостроф".

По словам исполнительного директора CASE Украина Дмитрия Боярчука, курс гривни в любом случае будет постепенно снижаться, однако без резких скачков. Причиной этого процесса он называет сворачивание программ количественного смягчения в США и других развитых странах.

Боярчук прогнозирует, что до конца года доллар будет стоить в Украине около 27,7 гривни.