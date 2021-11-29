В Украине снова дорожает хлеб

Об этом информирует GSMinfo.

Рост цен ожидается уже в январе 2022 года. По разным прогнозам экспертов, хлеб может подорожать от 20 до 24 грн.

В частности, по информации генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Руслана Сластьона, хлеб подорожает на 5%. По его словам, подорожание пшеницы, и как следствие муки, наложило отпечаток на стоимость продукта. Это означает, что в ближайшее время она пока будет оставаться стабильной.

В свою очередь, глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко, заявил, что рост цен может начаться уже в декабре 2021 года. Рост составит - 10%. Главными причинами эксперт называет рост тарифов на газ и удорожание энергоносителей.

Кроме того, украинские пекари предупреждают, что для того, чтобы остаться на плаву, им придется использовать менее качественную муку.