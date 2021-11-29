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В Украине снова дорожает хлеб

29.11.2021 / 16:37
Хлеб в Украине начнет дорожать. Одной из ключевых причин подорожания считается рост стоимости коммунальных услуг.

Об этом информирует GSMinfo.

Рост цен ожидается уже в январе 2022 года. По разным прогнозам экспертов, хлеб может подорожать от 20 до 24 грн.

В свою очередь, глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко, заявил, что  рост цен может начаться уже в декабре 2021 года.  Рост составит - 10%. Главными причинами эксперт называет рост тарифов на газ и удорожание энергоносителей.

Кроме того, украинские пекари предупреждают, что для того, чтобы остаться на плаву, им придется использовать менее качественную муку.

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