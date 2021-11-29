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В декабре украинцам будут продавать газ дешевле

29.11.2021 / 16:28
Поставщики газа снизили тарифы на декабрь, пишет ГазПравда.
По данным издания, сразу 36 компаний установили цену на газ для населения ниже 8 грн за кубометр. 

Уточняется, что в ноябре впервые за полгода семь поставщиков снизили годовые цены для бытовых потребителей. А в декабре к ним добавились еще четыре компании.

На данный момент самые низкие тарифы предлагает Энерджи Трейд Групп (ETG.UA) - от 7,799 грн за кубометр.

Ряд компаний выставили ценники от 7,98 до 13,5 грн за кубометр (Херсонская областная энергоснабжающая компания).

Но большинство компаний (36) будут продавать газ в декабре по цене до 8 грн за кубометр.

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