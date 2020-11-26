БЭБ обзавелось недвижимостью

Об этом говорится в распоряжении №1508-р от 26 ноября, пишет ua.news.

«Передать здание (регистрационный номер 988679580000) по ул. Шолуденко, 31, в Киеве общей площадью 7682,6 кв. метра из сферы управления Государственной налоговой службы в сферу управления Бюро экономической безопасности», — говорится в документе.

В здании будет расположен центральный аппарат нового органа.

Здание по этому адресу раньше использовалось налоговыми органами — в частности, там располагалась Государственная налоговая администрация в городе Киеве.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла изменения в административное и уголовное законодательство о запуске деятельности Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Бюро экономической безопасности начнет работать в Украине до конца декабря 2021 года. Соответствующее требование отражено в обновленном Меморандуме Украины с Международным валютным фондом.