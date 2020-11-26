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Кабмін підготував проєкт постанови щодо з накопичувальних пенсій

26.11.2021 / 20:52
Кабінет міністрів України підготував проєкт постанови щодо запровадження соціальних пакетів з накопичувальною пенсійною програмою для деяких категорій працівників.

Відповідний проєкт розміщений на сайті Федерації профспілок для обговорення, пишуть Букви.

Згідно з текстом проєкту розпорядження, планується запровадження соціальних пакетів з накопичувальною пенсійною програмою для працівників поліції, осіб рядового і начальницького складу ДСНС, працівників сфери охорони здоров’я.

Ініціатива повинна набути чинності з 2023 року.

Крім того, планується запровадження регіональних програм із накопичувальних пенсій в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Це також хочуть імплементувати у 2023 році.

2 червня цього року Кабінет Міністрів затвердив створення робочої групи щодо запровадження накопичувальної пенсії в Україні.

Раніше в Міністерстві соціальної політики заявляли, що накопичувальна пенсійна система в Україні в короткостроковій перспективі вводитися не буде.

Дмитро Разумков виступав за те, щоб ввести накопичувальну систему виплат в рамках реалізації пенсійної реформи.

Дослідниця ринку праці, доцентка Київської школи економіки Ольга Купець повідомила, що при збереженні солідарної пенсійної системи пенсії нинішнього покоління 30-річних українців будуть мізерними.

Кабмин, пенсии
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