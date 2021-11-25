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Украина пообещала МВФ отпустить цены на газ для населения в свободный полет

25.11.2021 / 20:39
В рамках Меморандума с Международным валютным фондом Украина взяла обязательство не вводить ограничение цен на природный газ, поставляемый домохозяйствам.

Текст меморандума обнародован на сайте Министерства финансов Украины.

"Мы обязуемся не вводить никакого ограничения цен на поставляемый газ домохозяйствам, а также гарантировать, что оптовые цены будут определяться на прозрачном и эффективном рынке.

Мы также обеспечим, чтобы все тарифы на отопление, определяемые местными органами власти, были пересмотрены и официально утверждены для полного отражения всех расходов, как связанных, так и не связанных с ценой на газ", - сказано в документе.

Кроме того указано, что  любое отклонение от уровня этих цен должно будет покрываться явной и прозрачной субсидией либо из государственного, либо из местного бюджета.

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