Украина пообещала МВФ отпустить цены на газ для населения в свободный полет

Текст меморандума обнародован на сайте Министерства финансов Украины.

"Мы обязуемся не вводить никакого ограничения цен на поставляемый газ домохозяйствам, а также гарантировать, что оптовые цены будут определяться на прозрачном и эффективном рынке.

Мы также обеспечим, чтобы все тарифы на отопление, определяемые местными органами власти, были пересмотрены и официально утверждены для полного отражения всех расходов, как связанных, так и не связанных с ценой на газ", - сказано в документе.

Кроме того указано, что любое отклонение от уровня этих цен должно будет покрываться явной и прозрачной субсидией либо из государственного, либо из местного бюджета.