Священник УПЦ объяснил, зачем подавать записки на Литургию

«Когда мы приходим в храм Божий, мы приходим не одни: с нами в нашем сердце приходят близкие и дорогие нам люди – и живые, и умершие – и мы просим Церковь помолиться о них. Церковь имеет огромную силу молиться и помогать людям», - отметил священник.
Отец Нестор обратил внимание на то, что в храм необходимо приходить перед началом богослужения, чтобы успеть подать записки. Написать записки о здравии и об упокоении можно заранее, дома.
«Записки передаются в начале службы в алтарь. Каждое имя прочитывается, из специального богослужебного хлеба - просфоры -за каждого человека вынимается маленькая частичка с произнесением его имени. В конце богослужения эти частички опускаются в Чашу с Кровью Христовой и произносится молитва: «Омый, Господи, грехи поминавшихся здесь Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих», - рассказал священник.
Протоиерей Нестор Коломиец подчеркнул, что подача записок - важный момент в богослужебной жизни, ведь он выражает потребность верующих в молитве за близких.
«Молитва на Литургии - самая важная, и если можно так сказать - самая сильная. Она приносит огромную пользу и нам, живущим, и тем людям, которые отошли в вечность, и нуждаются в нашей помощи, которая проявляется, в первую очередь - в молитве о них на богослужении», - подытожил священник.
Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.