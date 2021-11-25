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Священник УПЦ объяснил, зачем подавать записки на Литургию

25.11.2021 / 19:14
Священник УПЦ объяснил, зачем подавать записки на Литургию
Источник: Центр информации УПЦ
Подача записок - важный момент в богослужебной жизни, ведь он выражает потребность верующих в молитве за близких

Подавая записки в храме, мы молимся о живых и умерших, просим Бога простить их грехи.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Когда мы приходим в храм Божий, мы приходим не одни: с нами в нашем сердце приходят близкие и дорогие нам люди – и живые, и умершие – и мы просим Церковь помолиться о них. Церковь имеет огромную силу молиться и помогать людям», - отметил священник.

Отец Нестор обратил внимание на то, что в храм необходимо приходить перед началом богослужения, чтобы успеть подать записки. Написать записки о здравии и об упокоении можно заранее, дома.

«Записки передаются в начале службы в алтарь. Каждое имя прочитывается, из специального богослужебного хлеба - просфоры -за каждого человека вынимается маленькая частичка с произнесением его имени. В конце богослужения эти частички опускаются в Чашу с Кровью Христовой и произносится молитва: «Омый, Господи, грехи поминавшихся здесь Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих», - рассказал священник.

Протоиерей Нестор Коломиец подчеркнул, что подача записок - важный момент в богослужебной жизни, ведь он выражает потребность верующих в молитве за близких.

«Молитва на Литургии - самая важная, и если можно так сказать - самая сильная. Она приносит огромную пользу и нам, живущим, и тем людям, которые отошли в вечность, и нуждаются в нашей помощи, которая проявляется, в первую очередь - в молитве о них на богослужении», - подытожил священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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