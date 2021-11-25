Зеленский будет общаться с журналистами в пиццерии

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства в Facebook.

Пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" будет посвящен экватору каденции Зеленского. Он начнется 26 ноября в полдень и продлится три часа. Пресс-конференцию будут транслировать на официальной странице Офиса президента в Facebook и нескольких украинских телеканалах.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в нынешнем мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых сможет поставить Главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - сказано в сообщении.

Глава государства обсудит с журналистами проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическую безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и другие темы.

О месте проведения пресс-марафона ничего не сказано.