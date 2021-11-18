Сегодня верующие УПЦ чтят икону Богородицы «Отчаянных единая Надежда»

Сегодня Православная Церковь чтит образ Божьей Матери «Отчаянных единая Надежда».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук «Православная Церковь», икона принадлежала святому чудотворцу - преподобному схиигумену Амфилохию из Почаева.

К отцу Амфилохию приезжали безнадежно больные и преподобный молился за них к Божией Матери, Которая была для них единственной надеждой.

Матерь Божия открыла, чтобы все святыни преподобного Амфилохия были переданы скиту святой Анны в село Онишковцы.

Перед иконой «Отчаянных единая Надежда» молятся в скорбях и когда человек находится в унынии.

У кого ослабла вера, просят Богородицу вернуть былое расположение духа и ниспослать духовную бодрость.

Молятся об избавлении от врагов, о вразумлении ссорящихся, об искоренении зависти.

Верующие заметили, что молитва перед этим образом помогает избавиться от алкогольной зависимости и курения.

Празднование памяти иконы установлено Украинской Православной Церковью 25 сентября 2018 года.